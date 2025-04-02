Trump'ın tarihi konuşması başladı! Dünyaya vergi yağdırıyor

Trump'ın tarihi konuşması başladı! Dünyaya vergi yağdırıyor
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı! Okan Buruk, müdahalenin ardından yerde kaldı

Maç sonuna damga vuran anlar! Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıktı
Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Dev derbinin galibi Cimbom
Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde ortalık karıştı! Dev derbide 4 kırmızı kart çıktı

Dev derbide ortalık fena karıştı! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Trabzonspor Yarı Finale Yükseldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK'yi normal süresi 2-2 sona eren maçta uzatmalarda 3-2 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Maçta önemli anlar yaşandı ve goller kaydedildi.

- Ziraat Türkiye Kupası : Trabzonspor : 3 - Bodrum FK: 2 (Maç sonucu)

TRABZON - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, normal süresi 2-2 sona eren maçta Bodrum FK'yı uzatma bölümlerinde bulduğu golle 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Bodrum FK'nın sol taraftan kullandığı korner atışında Ali Aytemur'un kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

64. dakikada Zubkov'un pasıyla buluşan Cham, topu Visca'ya aktardı. Visca'nın sağ çaprazdan yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada Fredy'nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

98. dakikada Banza'nın pasında topu önüne alan Zubkov, ceza sahası dışında sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

109. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top Ajeti'nin önüne düştü. Vuruşunda ise meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Arif Boşluk dk. 46), Okay Yokuşlu, Serdar Saatçi (Savic dk. 104), Mustafa Eskihellaç (Folcarelli dk. 90+5), Mendy, Lundstram, Visca (Cihan Çanak dk. 72), Zubkov (Draguş dk. 106), Sıkan (Cham dk. 46), Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ali Şahin Yılmaz, Enis Destan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Ege Bilsel dk. 34), Celustka (Üzeyir Ergün dk. 77), Mohammed (Brazao dk. 99), Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar (Demitrov dk. 90+3), Okita (Taylan Antalyalı dk. 77), Seferi (Puşcaş dk. 99)

Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Süleyman Özdamar, Herelle, Erkan Değişmez

Teknik Direktör: Jose Morais

Goller: Banza (dk. 3), Mustafa Eskihellaç (dk. 22), Zubkov (dk. 98) (Trabzonspor), Seferi (dk. 15), Bardhi (dk. 20) (Bodrum FK)

Kırmızı kartlar Fredy (dk. 79) (Bodrum FK), Okay Yokuşlu (dk. 89), Mendy (dk. 108) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Cenk Şen, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Okay Yokuşlu, Mendy, Uğurcan Çakır, Banza (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Trabzonspor Yarı Finale Yükseldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.