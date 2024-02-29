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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının VAR'ı belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Galatasaray- Fatih Karagümrük müsabakasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Galatasaray, bu akşam saat 20.45'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Bu mücadelede VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Volkan Ahmet Narinç yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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