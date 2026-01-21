Haberler

Ziraat Türkiye Kupası final tarihleri açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final, Yarı Final ve Final tarihleri belli oldu. Buna göre, Çeyrek Final müsabakaları 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, Yarı Final müsabakaları 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, Final müsabakası ise 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Final maçının oynanacağı stadyum ise daha sonra ilan edilecek. Bununla birlikte, UEFA Avrupa Kupalarında mücadele eden takımlarımızın Son 16 Turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Ligin 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımlarımızın UEFA Avrupa Kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihleri yeniden değerlendirilecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
