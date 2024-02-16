Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Maçlarının Programı Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final mücadelelerinin programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final mücadelelerinin programı şöyle:
27 Şubat Salı
20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
28 Şubat Çarşamba
17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor
29 Şubat Perşembe
20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük - İSTANBUL