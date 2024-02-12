ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hangi takımlarla oynayacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları dün oynanan Gençlerbirliği- Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçlarıyla tamamlandı. Kupada çeyrek finale adını yazdıran 8 takım belli oldu. Son 8'e kalan takımlar Fatih Karagümrük, Galatasaray, Ankaragücü, Tümosan Konyaspor, Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş oldu. İşte eşleşmeler!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek final mücadeleleri 27 - 28 - 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların tam günü ve saati belirlenecek. Eşleşmeler ise şu şekilde;