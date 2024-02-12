ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hangi takımlarla oynayacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri merak konusu oldu. Türkiye'nin önde gelen futbol kulüpleri, kupa heyecanını sürdürmek için sahaya çıkacak. ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hangi takımlarla oynayacak?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları dün oynanan Gençlerbirliği- Trabzonspor ve Antalyaspor- Beşiktaş maçlarıyla tamamlandı. Kupada çeyrek finale adını yazdıran 8 takım belli oldu. Son 8'e kalan takımlar Fatih Karagümrük, Galatasaray, Ankaragücü, Tümosan Konyaspor, Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş oldu. İşte eşleşmeler!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çeyrek final mücadeleleri 27 - 28 - 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların tam günü ve saati belirlenecek. Eşleşmeler ise şu şekilde;
- Galatasaray - Fatih Karagümrük
- Ankaragücü - Fenerbahçe
- Beşiktaş - Konyaspor
- Trabzonspor - Başakşehir