Ziraat Türkiye Kupası: Beyoğlu Yeni Çarşı: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Talisca'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
26. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin pasında toplu buluşan Nene, Duran'a bıraktı. Bu oyuncu altıpasın üzerinde Sedat Komi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Doman, penaltıyı iptal etti.
40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Oğuz Aydın'ın vuruşunda kaleci Beytullah Buğra İpek meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Turgut Doman, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok
Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Batuhan Ekinci, Burak Yamaç, Murat Arda Ayhan, Ali Eren İyican, Mustafa Kaçan, Eren Büyükbaş, Alhan Kurtoğlu, Alperen Yılmaz, Sedat Komi, Arda Çeşmebaşı
Yedekler: Muhammed Fatih Yeniay, Emir Terzi, Yiğit İfet Has, Göktan Işılak, Arif Emre Eren, Emre Burgaz, Mustafa Arda Akkaş, Ali Keten, Barış Zeren, Emre Can Yeşilöz
Teknik Direktör: Efe İnanç
Fenerbahçe: Mert Günok, Nene, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, Talisca, Musaba (Mert Müldür dk. 23), Duran
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Alaettin Ekici, Kamil Efe Üregen, Ercüment Sancaklı, Selahattin Sevim
Teknik Direktör: Domenico Tedesco - İSTANBUL