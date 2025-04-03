Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile Eşit Gidiyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçerken, iki takım da oyun kontrolünü elde etmek için mücadele ediyor. Taraftarlar, her iki takımın da en iyi oyun performanslarını sergilemesini bekliyor.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor