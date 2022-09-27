Ziraat Türkiye Kupası: Balıkesirspor: 2 Hacettepe 1945 Spor Kulübü: 1 Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Balıkesirspor, Hacettepe'yi 2-1 yenerek tur atladı. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Balıkesirspor, Hacettepe'yi 2-1 yenerek tur atladı. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Balıkesirspor sahasında Ankara temsilcisi Hacettepe 1945 Spor Kulübünü konuk etti. Normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan maçın uzatma bölümünde üstünlük golünü bulan Balıkesirspor rakibini 2-1 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. Balıkesirspor'un gollerini 80. dakikada Emirhan Çakır ve 105. dakikada Berat Aydoğdu kaydederken konuk ekibini golünü 32. dakikada Enes Karabulut kendi kalesine attı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Balıkesirspor Ankara Spor Haberler

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