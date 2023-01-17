Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 0 Galatasaray: 2 (İlk yarı) Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndan Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndan Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (ilk yarı) 2. dakikada Emin Bayram'ın hatalı pasını kapan Lusamba, topu Eduardo'ya verdi. Kaleci Okan'ın elinden kaçırdığı topu kapan Eduardo'nun şutu auta çıktı. 4. dakikada Galatasaray savunmasından topu çalan Lusamba, topu Eduardo'ya aktardı. Eduardo'nun ceza sahası dışından çektiği şut üst direkten döndü. 13. dakikada Eduardo'nun savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efecan Karaca, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Efecan'ın şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 16. dakikada Galatasaray'ın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, ceza sahası içine orta açtı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Nelsson fileleri havalandırdı: 0-1 38. dakikada Berkan Kutlu Alanyaspor savunmasından kaptığı topu Mertens'e aktardı. Ceza sahasına doğru yönelen Mertens'in uzak mesafeden şutu filelerle buluştu: 0-2 Stat: Kırbıyık Holding Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ekrem Kan xx, Samet Çiçek xx Alanyaspor: Runarsson xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Balkovec xx, Yusuf Özdemir xx, Lusamba xxx, Umut Güneş xx, Efkan Bekiroğlu xx, Zinedine Ferhat xx, Efecan Karaca xx, Eduardo xx Yedekler: Yusuf Karagöz, Fer, Erencan Yardımcı, Cavaleiro, Candeias, Rassoul, Çağan Kayra Erciyas, Oğuz Aydın, Ahmed Hassan, Doumbia Teknik Direktör: Francesco Farioli Galatasaray: Okan Kocuk xx, Dubois xx, Nelsonn xxx, Emin Bayram xx, Emre Taşdemir xx, Midtsjö xx, Berkan Kutlu xx, Yunus Akgün xx, Mertens xxxx, Rashica xx, Gomis xx, Yedekler: Jankat Yılmaz, Van Aanholt, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Özgür Baran Aksaka, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Icardi Teknik Direktör: Okan Buruk Goller: Nelsson (dk. 16), Mertens (dk. 38) (Galatasaray) Sarı kart: Eduardo (Alanyaspor) - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Efecan Karaca Emin Bayram Galatasaray Spor Haberler

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