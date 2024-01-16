Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda görev yapacak hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur, yarın ve 18 Ocak Perşembe günü yapılacak maçlarla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarın ve 18 Ocak Perşembe günü oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası 5 Turu'nda 17 Ocak Çarşamba ve 18 Ocak Perşembe günlerinin programı ve hakemler şöyle:
Yarın
13.00 Antalyaspor - Pendikspor: Mehmet Türkmen
13.00 RAMS Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar
15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK: Emre Kargın
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor: Feridun Daldaş
21.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Çağdaş Altay
18 Ocak Perşembe
13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi
15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Ozan Ergün
17.00 Konyaspor - Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Trabzonspor - Manisa FK: Turgut Doman
21.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Burak Pakkan - İSTANBUL