Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Programı Açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Müsabakalar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Bu turda müsabakalar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 5'inci Eleme Turu'nun programı şu şekilde;
16 OCAK SALI
13.00 Karagümrük - Kırklarelispor
15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor
17.00 Hatayspor - Sakaryaspor
19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
21.00 Beşiktaş - Eyüpspor
17 OCAK ÇARŞAMBA
13.00 Antalyaspor - Pendikspor
13.00 Başakşehir - Boluspor
15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK
17.00 Alanyaspor - Samsunspor
19.00 Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor
21.00 Fenerbahçe - Adanaspor
18 OCAK PERŞEMBE
13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü
15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 Konyaspor - Göztepe
19.00 Trabzonspor - Manisa FK
21.00 Galatasaray - Ümraniyespor