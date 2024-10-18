Üye Girişi
Haberler

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Programı Açıklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Elazığ'daki stadyumlarda oynanacak maçların programı duyuruldu. 23 Elazığ FK, Konyaspor ile 29 Ekim'de, Elazığspor ise Mustafakemalpaşaspor ile 30 Ekim'de sahaya çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda, maçlarına Elazığ'da çıkacak olan Elazığspor ve 23 Elazığ FK'nın stadyumları netlik kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu müsabakalarının programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 3. turda Tümosan Konyaspor ile eşleşen 23 Elazığ FK, rakibini 29 Ekim Salı günü saat 17.30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda ağırlayacak. Bursa ekibi 1923 Mustafakemalpaşaspor ile eşleşen Çimentaş Elazığspor ise rakibi ile 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.30'da Doğukent Stadında karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Etkinlikler Elazığspor Konyaspor 29 Ekim Futbol Yaşam Spor

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam

55 bin lira zam yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni maaşı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği aldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes- Olympiakos maçı ne zaman? Anadolu Efes- Olympiakos maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? ÖSYM, e-YDS 2024/11 sınav takvimi! 19-20 Ekim'de ne sınavı var? Ankaralı Namık neden öldü, sebebi ne? Ankaralı Namık kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.