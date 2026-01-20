Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta fikstürü açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasının 3. hafta maçlarına ait program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Maçlar 3, 4 ve 5 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program duyuruldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 3. hafta fikstürü şöyle:
3 Şubat Salı
13.00 Iğdır FK - Antalyaspor
15.30 Samsunspor - Bodrum FK
18.00 Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı
20.30 Trabzonspor - Fethiyespor
4 Şubat Çarşamba
13.00 Boluspor - Corendon Alanyaspor
15.30 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir
18.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
20.30 Galatasaray - İstanbulspor
5 Şubat Perşembe
13.00 Ankara Keçiörengücü - Gaziantep FK
15.30 Konyaspor - Aliağa
18.00 Kocaelispor - Beşiktaş
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK - İSTANBUL