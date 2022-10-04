Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun eşleşmeleri belli oldu Spor Haberleri Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun kurası çekildi. Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nun kurası çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, kulüp temsilcileri ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, bu turdan itibaren kupaya katılan 7 Süper Lig ekibi de yer aldı. Toplam 68 takımın 18-19-20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği tek maç eleme sistemine göre oynanacak 3. eleme turunun eşleşmeleri şöyle: Bitexen Giresunspor-Amasya FK Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK Ankaraspor-Pazarspor Atakaş Hatayspor-Bitexen Düzcespor Çorum FK-Esenler Erokspor Kırşehir FK-İskenderunspor Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor Şanlıurfaspor-Karaman FK Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor Adanaspor-Orduspor 1967 Anagold 24 Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor Galatasaray-GMG Kastamonuspor Menemen FK-Bulvarspor Buca 1928-Artvin Hopaspor Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor Çaykur Rizespor-Boyabat 1868 Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970 Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor Boluspor-Fethiyespor Serik Belediyespor-Batman Petrolspor Altay-Efeler 09 Gaziantep FK-Sarıyer Adana Demirspor-Adıyaman FK Spor Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul Ayvalıkgücü Belediyespor Belediye Kütahyaspor GMG Kastamonuspor Türkiye Kupası Spor Haberler

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