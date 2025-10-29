Haberler

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Heyecanı

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 8 maç gerçekleştirildi. Maç sonuçlarına göre, Beyoğlu Yeni Çarşı, Kasımpaşa, Astor Enerji Çankayaspor, Yalova FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Karacabey Belediyespor, Muşspor ve Silifke Belediyespor galip geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna, 8 müsabakayla devam edildi.

Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şu şekilde:

ISBAŞ Isparta 32- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-2

Kahta 02- Kasımpaşa : 3-1

Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 2-0

Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77: 1-3

Erciyes 38- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-5

Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor: 3-1

Muşspor-Menemen FK: 1-0

Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
