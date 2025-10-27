Haberler

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu, yarın başlayacak 8 karşılaşma ile futbolseverlerin karşısına çıkacak. Maç programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turu programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kepezspor-Özbelsan Sivasspor (Kepez Hasan Doğan)

13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

13.30 Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor (Fatsa İlçe)

13.30 Dersimspor-Fethiyespor (Tunceli Atatürk)

13.30 Aliağa Futbol-Serikspor (Aliağa Atatürk)

15.30 52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Ordu)

18.00 Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)

29 Ekim Çarşamba:

12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı (Isparta Atatürk)

13.00 Kahta 02-Kasımpaşa (Kahta İlçe)

13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Osmanlı)

13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Muşspor-Menemen FK (Muş Şehir)

13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Silifke Şehir)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor (Çorum Şehir)

15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947 (Pendik)

15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Ordu)

18.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Ekim Perşembe:

13.00 Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Esenler Erokspor)

13.00 Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor (Faruk Çelik)

13.30 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bulancak İlçe)

14.45 TCH Group Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Karaelmas Kemal Köksal)

18.00 Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu (Gaziantep)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
Türk futbolundaki bahis skandalında yeni detaylar: Bir hakem tek başına 18.227 kez bahis oynamış

Bahis skandalından "Pes" dedirten detaylar: Bir hakem tek başına...
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.