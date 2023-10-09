Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda Sivas 4 Eylül Futbol-23 Elazığ FK Maçının Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Sivas 4 Eylül Futbol-23 Elazığ FK maçını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrası Sivas 4 Eylül Futbol'la eşleşen 23 Elazığ FK'nın maçını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre maçı Trabzon bölgesi C klasman hakemi Emre Can Furuncu yönetecek. Furuncu'nun yardımcılıklarını Konya bölgesinden Mustafa Burak Kuş ile Hatay bölgesinden Mehmet Zekat Yılmaz yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak ise Giresun bölgesinden Mehmet Zahit Sadan görevlendirildi.

Müsabakada 12 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Maçı kazanan takım Ziraat Türkiye Kupasında bir üst tura yükselecek. - ELAZIĞ