Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Ege ekipleri sahaya çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Altınordu, Nazilli Belediyespor, Uşakspor, Menemen Futbol Kulübü ve Denizlispor rakiplerini elemek için mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda mücadele edecek Ege ekipleri yarın rakiplerini elemek için sahaya çıkacak. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu saat 14.00'te Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacak karşılaşmada Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni konuk edecek. Altınordu ile aynı grupta yer alan Nazilli Belediyespor da evinde Hacettepe ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki bu müsabaka da saat 14.00'te başlayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Uşakspor yine saat 14.00'te 1 Eylül Stadı'nda 3'üncü Lig'in İzmir ekibi Aliağa FK ile kozlarını paylaşırken, Menemen Futbol Kulübü aynı saatte Bursa Yıldırımspor'la evinde karşılaşacak. Denizlispor ise saat 17.30'da başlayacak maçta Bölgesel Amatör Lig takımı Burhaniye Belediyespor'u Denizli Atatürk Stadı'nda ağırlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda kazanan takımlar adını bir üst tura yazdıracak. Müsabakaların normal süresi berabere tamamlanırsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa kazanan takım seri penaltı atışları sonrası belirlenecek.