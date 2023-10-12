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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Maçları Tamamlandı

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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi oynanan 4 maçla tamamlandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar 3. tura yükseldi. Kupada günün sonuçları şöyle: Adıyaman FK-Bornova 1877: 0-2, Pazarspor-Silifke Belediyespor: 2-0, Sivas Dört Eylül-23 Elazığ FK: 1-3, Karşıyaka-Bigaspor: 0-1

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi oynanan 4 maçla tamamlandı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar 3. tura yükseldi.

Kupada günün sonuçları şöyle:

Adıyaman FK-Bornova 1877: 0-2

Pazarspor-Silifke Belediyespor: 2-0

Sivas Dört Eylül-23 Elazığ FK: 1-3

Karşıyaka-Bigaspor: 0-1

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Pazarspor Karşıyaka Eylül Futbol Spor Haberler

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