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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Maçları Tamamlandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesi oynanan 4 maçla tamamlandı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçlar sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar 3. tura yükseldi. Kupada günün sonuçları şöyle: Adıyaman FK-Bornova 1877: 0-2, Pazarspor-Silifke Belediyespor: 2-0, Sivas Dört Eylül-23 Elazığ FK: 1-3, Karşıyaka-Bigaspor: 0-1