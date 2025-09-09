Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun maç programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunun maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 2. eleme turunun maç programı şöyle:
16 Eylül Salı:
13.30 Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.30 Kahta 02 Spor-Adana Demirspor (Kahta İlçe)
15.00 Kestel Çilek SK-Fethiyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Kırkkale FK-Manisa FK (Başpınar)
18.00 Tire 2021-Sipay Bodrum FK (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 (Mersin)
17 Eylül Çarşamba:
14.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (Şehit Vefa Karakurdu)
14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 (Faruk Çelik)
14.30 Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Muş Şehir)
14.30 Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Tunceli Atatürk)
14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (Yeşiltepe 1 Nolu Saha)
14.30 Kahramanmaraşspor-Karaman FK (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
15.00 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Galata SK-Beykoz Anadoluspor (Stat belli değil)
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (Stat belli değil)
15.00 Karabük İdmanyurdu-Güzide Gebze SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor (Bolluca)
15.00 Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (12 Haziran)
15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor (Erbaa İlçe)
15.00 Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Silifke Şehir)
15.00 Küthayaspor-Altınordu (Stat belli değil)
15.00 Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK (Soma Atatürk)
15.00 Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Kepez Hasan Doğan)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (BG Grup 4 Eylül)
18.00 Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor (Elazığ)
19.00 Niğde Belediyespor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor (Niğde 5 Şubat)
19.00 Bornova 1877-Aliağa Futbol (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Balıkesirspor-Yalova FK 77 (Balıkesir Atatürk)
19.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Yeni Ordu)
19.00 Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
19.00 Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Menemen İlçe)
18 Eylül Perşembe:
14.30 Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (Düzce Şehir)
17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (Prof.Dr.Fethi Heper)