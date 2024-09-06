Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Vitraspor-Bursaspor maçı seyircisiz oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Tur müsabakasında Vitraspor'un, Bursaspor ile oynayacağı müsabaka seyircisiz oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda 12 Eylül Perşembe günü saat 16.00'da Gölpazarı İlçe Stadı'nda Bozüyük Vitraspor ile Bursapor karşı karşıya gelecek. 450 kişilik ilçe stadında mücadele öncesi İlçe Spor Güvenlik Kurulu bir araya geldi. Maçın stat yanında bulunan yüzme havuzu inşaatı ve güvenlik nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verildi. - BİLECİK