Kars 36 Spor, Ağrı Doğubayazıt Spor ile eşleşti ve kendi sahasında karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Kuraları çekildi. Kars 36 Spor Ağrı Doğubayazıt Spor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası ön ele karşılaşmasında deplasmanda Dersim Spor 4-2 gibi farklı sonuçla mağlup eden Kars 36 Spor, kupada Doğubayazıt Spor'u kendi saha ve seyircisi önünde ağırlayacak.

Kars 36 Spor'un kupada yoluna devam edeceğini ifade eden Kulüp Başkanı Ali Uçum, "Çok zor bir deplasmanda tur atladık. Bugün çekilen kurada komşumuz Ağrı Doğubayazıt Spor ile eşleştik. Doğubayazıt güçlü bir takım, bizim de gücümüz belli, biz yolumuza devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımızı karşılaşmaya bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu müsabakalarına, Ön Eleme Turu maçları sonucu tur atlayan aralarında Kars 36 Spor'unda bulunduğu 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig'den 48 olmak üzere toplam 62 takım katıldı. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Eylül 2023 tarihlerinde oynanacak. - KARS