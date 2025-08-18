Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Kura Çekimi 21 Ağustos'ta

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, 21 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, 21 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kulüp yetkililerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kupada 1. eleme turuna Nesine 2. Lig'den 28, Nesine 3. Lig'den 46, Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) ise 16 takım katılacak.

