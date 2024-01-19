Ziraat Kupasında TFF 2. Lig'in tek temsilcisi 24Erzincanspor gözüne dört büyükleri kestirdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasıyla son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunda Süper Lig'den 13, 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den bir ekip yer aldı. Ziraat Kupasında TFF 2. Lig'in tek temsilcisi 24Erzincan spor gözüne dört büyükleri kestirdi.

Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatay spor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalya spor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsun spor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivas spor, TÜMOSAN Konya spor, Trabzon spor ve Galatasaray turu geçen taraflar olurken, 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırma spor ve Gençlerbirliği, son 16 turuna kaldı.

Teksüt Bandırma spor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçerken, Gençlerbirliği de Mondihome Kayseri spor'u rakip sahada 2-1 yenerek tur atladı.

TFF 2. Lig'in tek temsilcisi 24Erzincanspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig'den yoluna devam eden tek ekip 24Erzincan spor oldu. Yukatel Adana Demir spor ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-siyahlı takım, normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltı atışlarında 7-6 kazanarak üst tura yükselmeyi başardı.

Son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak Pazartesi günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

24Erzincan spor gözüne dört büyükleri kestirdi

24Erzincan spor Kulüp Başkanı Ömer Akyürek, lig maçlarına odaklandıklarını ve ligi 2'nci bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kupa maçında Süper Lig takımını yenmek tabii ki çok büyük bir heyecan. Şehrimize de böyle bir keyif yaşattık. Çok güzel geri dönüşler, tepkiler aldık. Galibiyetimiz şehitlerimize armağanımız olsun. Bu şehir çok şeyi hakkediyor. Çocuklar inanmıştılar. İnanmak başarmanın yarısıdır ama çocuklar inanarak maça çıktılar. Bu maçı alacağımızdan hepimiz emindik. İnşallah önümüzde ki Kastamonu maçında da 3 puanı hanemize yazacağız. Sonrasında çok zorlu maçlarımız olacak. Hafta sonu çekilecek kurada inşallah 4 büyüklerden bir tanesini şehrimize getireceğiz. Adana Demir spor'u yeneceğimizi spor kamuoyu beklemiyordu ama biz zoru başardık. Ekip arkadaşlarımıza, teknik heyetimize, yönetimimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Önümüze bakacağız. İnşallah ligi 2'nci bitirmeyi düşünüyoruz" dedi. - ERZİNCAN