Ziraat Bankkart ve Halkbank Şampiyonlar Ligi'nde son maçlarını oynayacak

Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank, gruplarında son maçlarını yarın oynayacak.

Ligde A Grubu'nun 5. maçında Belçika temsilcisi Knack'ı yenerek tarihinde ilk kez organizasyonda çeyrek finale yükselen Ziraat Bankkart, 6. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlayacak.

Grupta yenilgisiz liderliğini sürdüren ve çeyrek finali garantileyen Ziraat Bankkart, Olympiakos ile Ankara TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Halkbank tur için sahaya çıkacak

Başkentin CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcisi Halkbank ise C Grubu'nda yarın Portekiz deplasmanında Benfica ile karşılaşacak.

Mavi beyazlı ekibin Benfica LISBOA Spor Salonu'nda oynayacağı son grup karşılaşmasında ilk servis TSİ 22.00'de atılacak.

Gruptan çıkma şansı devam eden Halkbank, 3 galibiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 8 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

Ligde henüz puanı bulunmayan Benfica'nın son sırada bulunduğu C Grubu'nda 2'nci Berlin'in 10, lider Gas Sales Daiko Piacenza'nın 12 puanı bulunuyor.