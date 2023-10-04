Ziraat Bankkart ve Halkbank Şampiyonlar Kupası Maçı Ankara'da

Ziraat Bankkart ile Halkbank voleybol takımları arasındaki 2023 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçına, Ankara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-23 sezonunda Efeler Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ziraat Bankkart ile Kupa Voley'i kazanan Halkbank, 1 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Kupası için karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak.