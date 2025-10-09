Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Finale Yükseldi

Erkekler voleybolda Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana, TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nda finale yükseldi.

TSYD Ankara Şubesinin yeni sezon öncesi TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda organize ettiği dörtlü hazırlık turnuvasında, ilk gün maçları tamamlandı.

Halkbank'ı 25-16, 25-19, 22-25 ve 25-15'lik setlerle 3-1 yenen SMS Grup Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, ilk finalist oldu.

Fenerbahçe Medicana da Spor Toto'yu 25-21, 17-25, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Kupada yarın saat 14.00'te üçüncülük, 16.30'da ise final karşılaşması yapılacak.