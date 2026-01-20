Haberler

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Trentino Itas'ı konuk edecek

Güncelleme:
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında İtalyan kulübü Trentino Itas ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 20.00'de Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, A Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta İtalya liginin son şampiyonu Trentino Itas'ı ağırlayacak.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, A Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta İtalya liginin son şampiyonu Trentino Itas'ı ağırlayacak.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

İki takımın da 2'de 2 yaptığı grupta Ziraat Bankkart, sayı averajıyla liderlik koltuğunda otururuyor.



