Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Trentino Itas'ı konuk edecek
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında İtalyan kulübü Trentino Itas ile karşılaşacak. Maç, yarın saat 20.00'de Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, A Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta İtalya liginin son şampiyonu Trentino Itas'ı ağırlayacak.
Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.
İki takımın da 2'de 2 yaptığı grupta Ziraat Bankkart, sayı averajıyla liderlik koltuğunda otururuyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor