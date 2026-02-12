Haberler

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Fransa'nın Tours VB takımını 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ziraat Bankkart, gruptaki bütün maçlarını kazanarak liderliği garantiledi.

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Fransa ekibi Tours VB'yi 3-1 yendi.

Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, Fransa ekibiyle Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Başkent ekibi, karşılaşmayı 25-23, 21-25, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.

Grupta 5'te 5 yapan Ziraat Bankkart, liderliği ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Oynadığı 5 maçı da kaybeden Tours ise grupta son sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
