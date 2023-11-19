Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 Yendi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti. Maçın hakemleri Burhan İlhan ve Yasin İlhan'dı. Ziraat Bankkart takımında Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül ve Arslan Ekşi forma giydi. Spor Toto takımında ise Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Petric, Mustafa Cengiz, Selçuk Keskin ve diğer oyuncular yer aldı. Maçın setleri 25-16, 25-13 ve 25-21 sonuçlandı. Toplam süre ise 72 dakika sürdü.
Salon: Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Yasin İlhan
Ziraat Bankkart: Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar)
Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Petric, Mustafa Cengiz, Selçuk Keskin (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Yiğit Savaş Kaplan, Sharifi, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sercan Yüksel Bıdak, Doğan Karakoç)
Setler: 25-16, 25-13, 25-21
Süre: 72 dakika (21, 25, 26)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 yendi.