Haberler ›› Spor ›› Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 Yendi

Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 Yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Ziraat Bankkart, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti. Maçın hakemleri Burhan İlhan ve Yasin İlhan'dı. Ziraat Bankkart takımında Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül ve Arslan Ekşi forma giydi. Spor Toto takımında ise Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Petric, Mustafa Cengiz, Selçuk Keskin ve diğer oyuncular yer aldı. Maçın setleri 25-16, 25-13 ve 25-21 sonuçlandı. Toplam süre ise 72 dakika sürdü.