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Ziraat Bankkart, Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Şırnak Cizre

Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Danilov, Ömer Furkan Dur, Afshin Far, Hakan Polat, Mejias ( Halil İbrahim Kurt, Görkem Yazgan, Semih Çelik, Melih Sıratça, Çağatay Durmuş)

Setler: 25-18, 25-13, 25-21

Süre: 69 dakika (21, 23, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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