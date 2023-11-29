Ziraat Bankkart, Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımını mağlup etti
Voleybol Erkeklerde Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımını 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın oyuncusu ise Ziraat Bankkart'ın ABD'li smaçörü Matt Anderson seçildi.
İSTANBUL, -
SALON: TVF Ziraat Bankkart
HAKEMLER: Eldar Zulfugarov, Stefano Cesare
ZİRAAT BANKKART: Bedirhan, Arslan, Anderson, Faik Samet, Ter Maat, Camejo (Berkay, Burakhan, Oğulcan, Tuinstra)
KEDZIERZYN-KOZLE: Sliwka, Pashitskii, Kaczmarek, Bednorsz, Smith, Gil, (Shoji, Takvam, Wiltenburg)
SETLER: 26-24, 25-22, 18-25, 19-25, 15-12
SÜRE: 133 dakika (33, 31, 25, 25, 19)
Voleybol Erkeklerde Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında sahasında son 3 yılın şampiyonu olan Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımını 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın oyuncusu ise Ziraat Bankkart'ın ABD'li smaçörü Matt Anderson seçildi.
Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 12 Aralık'ta deplasmanda Yunanistan'ın Olympiacos takımına konuk olacak.