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Ziraat Bankkart, Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımını mağlup etti

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Voleybol Erkeklerde Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımını 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın oyuncusu ise Ziraat Bankkart'ın ABD'li smaçörü Matt Anderson seçildi.

İSTANBUL, -

SALON: TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER: Eldar Zulfugarov, Stefano Cesare

ZİRAAT BANKKART: Bedirhan, Arslan, Anderson, Faik Samet, Ter Maat, Camejo (Berkay, Burakhan, Oğulcan, Tuinstra)

KEDZIERZYN-KOZLE: Sliwka, Pashitskii, Kaczmarek, Bednorsz, Smith, Gil, (Shoji, Takvam, Wiltenburg)

SETLER: 26-24, 25-22, 18-25, 19-25, 15-12

SÜRE: 133 dakika (33, 31, 25, 25, 19)

Voleybol Erkeklerde Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında sahasında son 3 yılın şampiyonu olan Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımını 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın oyuncusu ise Ziraat Bankkart'ın ABD'li smaçörü Matt Anderson seçildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapan Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 12 Aralık'ta deplasmanda Yunanistan'ın Olympiacos takımına konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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