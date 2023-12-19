Ziraat Bankkart, Polonya deplasmanında galip geldi
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımını 3-0 mağlup etti.
İSTANBUL, -
SALON: Azoty Kedzierzyn-Kozle
HAKEMLER: Ksenija Jurkovic, Sinisa Ovuka
GRUPA AZOTY KEDZIERZYN-KOZLE: Szymanski, Takvam, Kaczmarek, Bednorz, Pashitskii, Janusz (Shoji, Zaplacki, Kluth, Gil, Chitigoi)
ZİRAAT BANKKART: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samed Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar)
SETLER: 21-25, 17-25, 21-25
SÜRE: 83 dakika (30, 27, 26);
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımını 25-21, 25-17 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Grupta 4'te 4 yapan Ziraat Bankkart, A Grubu'ndaki beşinci maçında 10 Ocak'ta sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımını konuk edecek.