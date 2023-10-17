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Ziraat Bankkart, Matthew Anderson'u kadrosuna kattı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, ABD'li Matthew Anderson'u transfer etti. Anderson, smaçör pozisyonunun yanı sıra pasör çaprazı olarak da oynayabiliyor ve kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve dünya şampiyonlukları bulunuyor.