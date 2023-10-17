Ziraat Bankkart, Matthew Anderson'u kadrosuna kattı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, ABD'li Matthew Anderson'u transfer etti. Anderson, smaçör pozisyonunun yanı sıra pasör çaprazı olarak da oynayabiliyor ve kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve dünya şampiyonlukları bulunuyor.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankkart, ABD'li Matthew Anderson'u kadrosuna kattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Efeler Ligi'nde son üç sezonu şampiyon tamamlayan Ziraat Bankkart, ABD Milli Takımı'nın smaçörü Matthew Anderson'u renklerine bağladı.
Smaçör pozisyonunun dışında pasör çaprazı da oynayabilen 1987 doğumlu Anderson'un kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve dünya şampiyonlukları bulunuyor.
Kaynak: AA / Spor