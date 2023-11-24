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Ziraat Bankkart, Knack Roeselare'yi mağlup etti

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Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Knack Roeselare'yi 3-1 mağlup etti.

SALON: Tomabel

HAKEMLER: Fabrice Collados, Mathias Ewald

KNACK ROESELARE: Deroey (L), D'Hulst, Coolman, Wijkstra, Plaskie, Verhanneman, Van Elsen, Treial, Rotty, Depovere

ZİRAAT BANKKART: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Burakhan Tosun, Faik Samet Güneş, Camejo, Berkay Bayraktar (L), Oğulcan Yatgın

SETLER: 19-25, 25-19, 24-26, 24-26

SÜRE: 121 dakika (25', 27', 37', 32')

Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Knack Roeselare'yi 19-25, 25-19, 24-26 ve 24-26 setler sonucu 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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