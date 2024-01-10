Üye Girişi
Haberler

Ziraat Bankkart, Knack Roeselare'yi mağlup ederek 5'te 5 yaptı

Güncelleme:
Abone Ol

Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımını 3-2 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

İSTANBUL, -

SALON: TVF Ziraat Bankkart

HAKEMLER: Dominga Lot, Juraj Mokry

ZİRAAT BANKKART: Arslan, Anderson, Faik Samet, Ter Maat, Camejo, Bedirhan (Berkay, Abdulsamet, Tuinstra, Burakhan, Vicentin, Oğulcan)

KNACK ROESELARE: Treial, D'hulst, Verhanneman, Coolman, Rotty, Plaskie (Deroey, Wijkstra, Depovere, Van Elsen)

SETLER: 19-25, 25-21, 13-25, 25-20, 18-16

SÜRE: 128 dakika (24, 28, 21, 26, 29)

Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında sahasında Belçika'nın Knack Roeselare takımını 3-2 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.

Ziraat Bankkart, gruptaki altıncı ve son maçında 17 Ocak Çarşamba günü sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Belçika Van Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title