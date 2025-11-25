Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlik'i 3-0 Yenerek Kazandı
SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart, İstanbul Gençlik takımını 3-0'lık skorla mağlup etti. Maç 84 dakika sürdü ve setler 25-21, 28-26, 25-18 sonuçland.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş)
İstanbul Gençlik: Palonsky, Furkan Aydın, Emre Fırat, Sharifi, Mejias, Sercan Bıdak (Çağatay Durmuş, Caner Çiçekoğlu)
Setler: 25-21, 28-26, 25-18
Süre: 84 dakika (27, 35, 22)
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor