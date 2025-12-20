Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Ziraat Bankkart, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 3-0 yenerek puan tablosunda zirvede kalmaya devam etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı
Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Hilmi Şahin, Fornal, Vahit Emre Savaş, Jokela, Clevenot (Berkay Bayraktar, Murat Yenipazar, Kooy)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Halil İbrahim Yücel, Eyüp Ensar Demirbiler, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Batu Ercan Akbaba, Cemal Özgür, Fazli, Kerem Süel)
Setler: 25-22, 25-23, 25-19
Süre: 83 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Puan tablosunun zirvesindeki Ziraat Bankkart, galibiyet sayısını 11'e çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.