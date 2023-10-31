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Ziraat Bankkart ile Halkbank AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bankkart ile Halkbank, yarın Ankara'da karşılaşacak. Geçen sezon şampiyon olan Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank'a karşı mücadele edecek. Maç saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.