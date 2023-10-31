Ziraat Bankkart ile Halkbank AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak
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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bankkart ile Halkbank, yarın Ankara'da karşılaşacak. Geçen sezon şampiyon olan Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank'a karşı mücadele edecek. Maç saat 17.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bankkart ile Halkbank, yarın Ankara'da karşılaşacak.
Geride kalan sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank arasında Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Kupası'nı geçen yıl Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazanmıştı.