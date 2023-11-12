Ziraat Bankkart, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Başkent temsilcisi, ligde beşinci galibiyetini elde ederken, puanını 16'ya yükseltti. Ziraat Bankkart, ligin 7. haftasında 15 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe Parolapara'yla karşılaşacak.
Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tolgacan Dinçer, Meryem Tekol Pelenk
Ziraat Bankkart: Oğulcan Yatgın, Tuinstra, Hacı Şahin, Ter Maat, Vicentin, Bedirhan Bülbül (Abdulsamet Yalçın, Eray Kursav)
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Rıfat Erden Çevikel, Kovac, Cüneyt Dağcı, Yusuf Eken, Mert Nevzat Güneş, İsa Karatekin (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, Yiğit Hamza Aslan, Barbast, Berkun Eber Üstundağ, Turgut Lelik, İsmail Koçak)
Setler: 25-12, 25-19, 25-17
Süre: 62 dakika (18, 22, 22 )
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Başkent temsilcisi, ligde beşinci galibiyetini elde ederken, puanını 16'ya yükseltti. Ziraat Bankkart, ligin 7. haftasında 15 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe Parolapara'yla karşılaşacak.