Ziraat Bankkart Halkbank'ı 3-1 Mağlup Etti
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Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı üçüncü maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.
SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Yavuz Akdemir, Erhan AlparslanHALKBANK: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Nimir, Jaeschke, Mert Matic, Ma'a, Deniz İvgen (L), Yunus Emre Tayaz, Volkan Döne (L), BrunoZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Arslan Ekşi, Atanasov, Tuinstra, Berkay Bayraktar (L), Faik Samet Güneş, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatgın, Burakhan TosunSETLER: 14-25, 23-25, 25-22, 16-25SÜRE: 118 dakika (22, 32, 36, 28)Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı üçüncü maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor