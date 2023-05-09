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Ziraat Bankkart Halkbank'ı 3-1 Mağlup Etti

Ziraat Bankkart Halkbank'ı 3-1 Mağlup Etti

Spor Haberleri

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı üçüncü maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

HALKBANK: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Nimir, Jaeschke, Mert Matic, Ma'a, Deniz İvgen (L), Yunus Emre Tayaz, Volkan Döne (L), Bruno

ZİRAAT BANKKART:  Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Arslan Ekşi, Atanasov, Tuinstra, Berkay Bayraktar (L), Faik Samet Güneş, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun

SETLER: 14-25, 23-25, 25-22, 16-25

SÜRE:  118 dakika (22, 32, 36, 28)

Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı üçüncü maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Halkbank Sigorta Spor Haberler

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