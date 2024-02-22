Ziraat Bankkart, Guaguas'ı 3-1 mağlup etti
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Guaguas'ı 3-1 yenerek avantaj elde etti.
Salon: Insular
Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Benone Visan (Romanya)
Guaguas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, de Amo (Larranaga, de Carvalho, Finoli, Moreno)
Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)
Setler: 25-17, 23-25, 21-25, 23-25
Süre: 127 dakika (27, 33, 33, 34)
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'a konuk olduğu CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kazandı.
Grup aşamasını kayıpsız geçen Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7. maçtan da galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.