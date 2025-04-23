Bakan Yerlikaya: 6.2'den sonra 172 artçı deprem meydana geldi, can kaybı yok

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik depremin bilançosu! 151 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul bu gece ayakta! İşte vatandaşların kalabileceği yerler
İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

Büyük İstanbul depremiyle ilgili ezber bozan yorum

Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 Geçerek Seride Öne Geçti

Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 Geçerek Seride Öne Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Efeler Ligi şampiyonluk etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Setler 25-19, 25-21 ve 26-24 sonuçlarıyla sonlandı.

SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk

ZİRAAT BANKKART: Anderson, Maat, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot, Berkay Bayraktar (L)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Doğukan Ulu, Zaytsev, Caner Ergül (L), Hasan Yeşilbudak (L)

SETLER: 25-19, 25-21, 26-24

SÜRE: 1 saat 38 dakika

Voleybol Efeler Ligi şampiyonluk etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, sahasında konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Mücadelenin setleri 25-19, 25-21 ve 26-24 sona erdi. Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.