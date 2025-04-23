Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 Geçerek Seride Öne Geçti

SALON: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk

ZİRAAT BANKKART: Anderson, Maat, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot, Berkay Bayraktar (L)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Doğukan Ulu, Zaytsev, Caner Ergül (L), Hasan Yeşilbudak (L)

SETLER: 25-19, 25-21, 26-24

SÜRE: 1 saat 38 dakika

Voleybol Efeler Ligi şampiyonluk etabı ilk maçında Ziraat Bankkart, sahasında konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Mücadelenin setleri 25-19, 25-21 ve 26-24 sona erdi. Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde oynanacak.