Ziraat Bankkart, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi
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AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off 1-4 Etabı'nda Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta serisi üçüncü maçı Ziraat Bankkart'ın 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Ziraat Bankkart bu sonuçla finalde Halkbank'ın rakibi oldu.
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off 1-4 Etabı bugün oynanan Ziraat Bankkart- Fenerbahçe HDI Sigorta serisinin üçüncü maçıyla sona erdi.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 3-0'lık sonuçla ev sahibi Ziraat Bankkart oldu.Bu sonucun ardından seride durumu 2-1'e getiren Ziraat Bankkart, finalde Halkbank'ın rakibi oldu. AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda play-off final serisi, 2 Mayıs Salı günü başlayacak.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor