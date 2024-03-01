Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde son üç sezonu zirvede tamamlayan Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, ilk kez yarı finale yükseldiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde de zirveyi hedefliyor.

Başkentin kırmızı beyazlı ekibi, son şampiyonluğunun ardından katılma hakkı kazandığı CEV Şampiyonlar Ligi'ne A Grubu'nda mücadele ederek başladı. A Grubu'nda çıktığı 6 maçtan da galip ayrılan Ziraat Bankkart, tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşadı.

Organizasyonun çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Guaguas ile oynadığı ilk maçtan 3-1 galip ayrılan başkent ekibi, Ankara'ya avantajlı döndü. İspanya'dan getirdiği avantajla ikinci maça çıkan kırmızı beyazlılar, başkentte 3-0 geriye düştüğü maçta altın seti alarak organizasyonda yarı finale yükselerek bir ilki daha tarihine yazdırdı.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile mücadele edecek.

"İlkleri yaşamaya devam etmek istiyoruz"

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nda üst üste 2 şampiyonluk yaşayan başantrenör Mustafa Kavaz, Avrupa'da da aynı hedefin peşinden gidiyor.

Kulüp tarihinde ilk kez CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan genç başantrenör, çeyrek finalde eledikleri Guaguas'ı "Savaşçı ve sahada ne yapması gerektiğini bilen takım." sözleriyle anlattı.

İspanyol ekibin ilk 3 sette iyi mücadele ettiğini, rakiplerinin direncini kıramadıklarını aktaran Kavaz, "Fakat altın sette çok farklı bir oyun ortaya koyarak yarı finale çıkmayı başardık. Çok iyi bir atmosferde taraftarımızın desteği ile kazandık." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor olduğuna vurgu yapan Kavaz, şampiyonluğa ulaşmak için 4 maça daha çıkıp kazanmaları gerektiğine dikkati çekti.

Organizasyonun yarı finalinde Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımıyla karşılaşacaklarını dile getiren Kavaz, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar gösterdikleri performansı bu turda da sergilemek istediklerini söyledi.

Jastrzebski Wegiel ile yarı final ilk maçını Polonya deplasmanında oynayacaklarını ifade eden Mustafa Kavaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çeyrek finalde olduğu gibi yine ilk maçımızı deplasmanda oynayacağız ve yine zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Jastrzebski Wegiel, bu ligde mücadele etmeyi bilen buralarda sürekli oynayan bir rakip. Çok iyi hazırlanacağız. Bu turu da geçip finale kalmayı hedefliyoruz. Kulübümüz açısından tarih yazmaya, ilkleri yaşamaya devam etmek istiyoruz."

Süper finaller ilk kez Türkiye'de

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, ilk kez Türkiye'de oynanacak.

Ziraat Bankkart, finale kalması durumunda 5 Mayıs'taki şampiyonluk karşılaşmasını Türkiye'de oynama avantajına da sahip olacak.