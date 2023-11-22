Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçını yarın Belçika deplasmanında oynayacak.

Başkent temsilcisinin Belçika'nın Knack takımıyla Roeselare şehrindeki Tomabel Spor Salonu'nda oynayacağı A Grubu ilk maçı, TSİ 22.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Fransa'dan Fabrice Collados ile Almanya'dan Mathias Ewald hakem ikilisi yönetecek.

Ziraat Bankkart, A Grubu'nda ayrıca Grupa Azoty (Polonya) ve Olympiakos (Yunanistan) ile karşı karşıya gelecek.

Grupta ilk ikiye giren takımlar, üst tura yükselecek.

Lig, Mayıs 2024'te yapılacak Süper Final karşılaşmasıyla sona erecek.