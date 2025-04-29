Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde 4. Şampiyonluğunu Kazandı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştığı SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisini kazanarak tarihinin 4'üncü şampiyonluğunu elde etti.

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda zafere ulaşarak tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna uzanması sonrası ligi de zirvede bitirdi.

Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-0, 3-1 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.

Ziraat Bankkart böylece hem son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

Efeler Ligi kupası 5 yıldır Ankara'da

Lig şampiyonu, peş peşe 5'inci defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 4'üncü sırada yer alan Galatasaray ve Arkas Spor'u da yakaladı.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.

Galatasaray'ın şampiyonluk hasreti 36 yıla çıktı

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

Şampiyonlar

Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle: