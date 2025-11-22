Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Recep Karakoç, Tolgahan Dinçer
RAMS Global Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, Taha Erden, İbrahim Emet, Hakan Polat, Rezaei (Alperay Demirciler, Berkay Yavuz, Umut Durur, Emre Çevik, Mehmet Kantarcıoğlu, Hüseyin Batuhan Duman, Egehan Avcıl)
Ziraat Bankkart: Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Joonas)
Setler: 22-25, 18-25, 18-25
Süre: 84 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.???????
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor