Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Tours'u ağırlayacak
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransız ekibi Tours ile mücadele edecek. Maç, başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın sahasında Fransız kulübü Tours ile karşılaşacak.
Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, organizasyonun 2025-26 sezonundaki ilk karşılaşmasını, Fransa liginin son şampiyonu Tours'a karşı oynayacak.
Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor