Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya takımını konuk edecek
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Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Polonya'nın Grupa Azoty takımını Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda konuk edecek. Başkent temsilcisi, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yendi.
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Polonya'nın Grupa Azoty takımını konuk edecek.
Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Başkent temsilcisi, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yenerken, Grupa Azoty ise sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a aynı skorla üstünlük sağlamıştı.
Kaynak: AA / Spor